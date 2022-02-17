Количество самозанятых в России превысило 4,2 млн человек

Число самозанятых граждан в России превысило 4,2 млн человек. Об этом в четверг на круглом столе «О развитии института самозанятых» в Совете Федерации сообщил заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов, передает ТАСС.

«Буквально вчера мы превысили отметку в 4,2 миллиона самозанятых», — сказал он.

Акунов также отметил, что доля индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход», снижается. «В настоящий момент она составляет 6%, а в момент запуска эксперимента их было 14%», — указал он.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Андрей Тараканов сообщил, что единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки ФНС России содержит по итогам 2021 года информацию почти о 100 тыс. самозанятых, которые получили поддержку в том или ином виде.

«Информация о поддержке, которую получают [самозанятые], вносится, как и информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, отражается в едином реестре получателей мер поддержки Федеральной налоговой службы. В частности, у нас по итогам 2021 года там внесена информация почти о 100 тысячах самозанятых граждан, которые получили поддержку в том или ином виде. В первую очередь это финансовая поддержка и консультационная, порядка половины приходится на эти виды поддержки», — сказал он.

Так, по итогам прошлого года самозанятым гражданам предоставили около 2 тыс. льготных микрозаймов на сумму порядка 560 млн рублей, уточнил Тараканов.

Кроме того, самозанятым гражданам стала доступна имущественная поддержка. По словам Тараканова, речь, в частности, идет о коворкингах. «Воспользовались около 5 тысяч человек: либо получили доступ, либо получили консультацию по вопросам доступа к коворкингам в прошлом году в центрах «Мой бизнес», — сообщил он.



Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все субъекты РФ смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.