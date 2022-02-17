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Путин: любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными

17.02.2022 17:05
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РИА Новости

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом», — сказал Путин.

Президент потребовал от полиции уделять повышенное внимание борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, но не создавать препятствия для честного бизнеса, отмечает ТАСС.

По словам Путина, «повышенное внимание, как и прежде, следует уделять декриминализации экономики и борьбе с коррупцией». В борьбе с коррупцией президент призвал «активнее использовать новые возможности законодательства», позволяющие расширить круг лиц, которые могут привлекаться к ответственности за должностные преступления.

«Ваша задача — эффективно пресекать хищение бюджетных средств, а также случаи криминальных банкротств, противоправного передела или посягательства на собственность и активы», — обратился Путин к сотрудникам МВД.

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Комментарии

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Kontrobasova
Kontrobasova
17.02.2022 19:57
<p>Оснований у Нас слава Богу лет на сто припасено.</p>
0
ugor
ugor
18.02.2022 08:48
<p>Ты виноват уж в том,что хочется мне кушать!)</p>
0

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