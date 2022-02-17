Путин: любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными, не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом», — сказал Путин.

Президент потребовал от полиции уделять повышенное внимание борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, но не создавать препятствия для честного бизнеса, отмечает ТАСС.

По словам Путина, «повышенное внимание, как и прежде, следует уделять декриминализации экономики и борьбе с коррупцией». В борьбе с коррупцией президент призвал «активнее использовать новые возможности законодательства», позволяющие расширить круг лиц, которые могут привлекаться к ответственности за должностные преступления.

«Ваша задача — эффективно пресекать хищение бюджетных средств, а также случаи криминальных банкротств, противоправного передела или посягательства на собственность и активы», — обратился Путин к сотрудникам МВД.