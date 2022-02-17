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​В программе «СберСпасибо» стартовала новая акция по кредитным картам

17.02.2022 21:59
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила новую геймификационную акцию «АктиVisaция бонусов» для держателей кредитных карт Visa СберБанка. В рамках акции до 31 марта ее участники будут получать повышенные бонусы и поборются за главный приз — миллион бонусов, сообщили в кредитной организации.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться (подробности на сайте «СберСпасибо» или в мобильном приложении), а затем выполнять персональные задания, связанные с использованием карты. Испытать удачу могут все держатели кредитных карт Visa.

«Мы продолжаем развивать нашу геймификационную платформу, пробуем новые форматы и механики с нашими партнерами. Мы решили поддержать владельцев кредитных карт Visa СберБанка и дали им возможность приумножить бонусы с помощью своих привычных покупок, а также испытать удачу – побороться за миллион бонусов», — прокомментировал директор дивизиона «Лояльность» СберБанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Имя победителя будет объявлено 20 апреля 2022 года. Остальные призы предоставляются в другие сроки, предусмотренные правилами акции.

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