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Путин рассказал, что нужно делать для борьбы с инфляцией в России

17.02.2022 18:27
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Прайм

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам в четверг о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. Российский лидер отметил, что значимую роль играют и правительство, и Центробанк, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики».

По его словам, правительство и Центробанк должны скоординировать свои действия в борьбе с инфляцией, работа должна быть нацелена на устранение как внешних, так и внутренних факторов. При этом он отметил важность сохранения уважения к требованиям закона о Центральном банке.

Он отметил, что рост цен в первую очередь бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей. Путин напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам власти уже приняли решение об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала.

Путин также сообщил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России. Он сказал, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира.

В качестве сравнения он привел данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в странах еврозоны — 5,1%.

Путин отметил, что для указанных стран это серьезный вызов.

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Комментарии

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sles
17.02.2022 19:24
<p>"Путин также сообщил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России."</p>
<p></p>
<p>так у нас же лучше должно быть, без вариантов!</p>
0
Borusik55555
17.02.2022 19:31
<p>Можно всё, только давайте сделаем бензин хотя бы по 40. Неужели никто не понимает в правительстве либо в госдуме что происходит? А задача у сша одна- спихивать свои вооружения, чтоб заводы их штамповали бомбы и работали, куда же их деть? Вот в чём вопрос, неужели не понятно? А то, что сейчас добивается Лавров-это главное условие вообще договариваться с англосаксами</p>
0
Borusik55555
17.02.2022 19:35
<p>sles, у нас не лучше, но это результат печатания долларов и раздачи населению в сша</p>
0
sergg65
sergg65
17.02.2022 19:41
<p>Нужно отобрать последние деньги у населения и сказать : "Инфляция - стой , раз - два ." Делов то ... </p>
1

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