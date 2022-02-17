Путин рассказал, что нужно делать для борьбы с инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам в четверг о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. Российский лидер отметил, что значимую роль играют и правительство, и Центробанк, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики».

По его словам, правительство и Центробанк должны скоординировать свои действия в борьбе с инфляцией, работа должна быть нацелена на устранение как внешних, так и внутренних факторов. При этом он отметил важность сохранения уважения к требованиям закона о Центральном банке.

Он отметил, что рост цен в первую очередь бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей. Путин напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам власти уже приняли решение об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала.

Путин также сообщил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России. Он сказал, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира.

В качестве сравнения он привел данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в странах еврозоны — 5,1%.

Путин отметил, что для указанных стран это серьезный вызов.