​Депутаты предложили ввести банковские кредиты для уязвимых заемщиков

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Банк России предложения ужесточить выдачу кредитов микрофинансовыми организациями (МФО) и одновременно ввести специальную категорию банковского кредита для уязвимых заемщиков.



Депутаты считают, что это позволит перенаправить таких клиентов из МФО в сторону банков и кредитовать их под 50—70% годовых.

Идея о специальном банковском кредите была высказана на заседании этого думского комитета, когда перед первым чтением обсуждались поправки к закону о потребкредитах. Законопроект, который в Думу в конце 2021 года внесла группа депутатов, предлагает ужесточить работу МФО и установить максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%). Одновременно законопроект снижал со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Во время обсуждения бывший банкир, депутат Владимир Сенин сообщил, что комитет направил в ЦБ дополнительные предложения по поводу регулирования рынка. Среди них снижение ежедневной ставки по краткосрочным займам для МФО на еще более низкий уровень — с 1% до 0,5%. По его словам, это предложение ЦБ не поддержал.

«Если мы сокращаем до 0,8%, мы предполагаем, что это может затронуть 3 миллиона человек. В том случае если мы сократим до 0,5% в день, мы предполагаем, что это может затронуть 5 миллионов человек. И мы фактически будем с вами выталкивать эти 5 миллионов человек в «черную зону». Никуда ростовщики и кредиторы не денутся», — объяснил на этом же заседании руководитель департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

«Было предложение о снижении максимально допустимого значения фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней. Нам предлагалось уменьшить сумму с 30% до 15% от суммы потребительского кредита. ЦБ заявляет о готовности поддержать данное предложение», — сказал Сенин.

«На самом деле рынок не так сильно пользовался этой опцией, но тем не менее мы абсолютно согласны и поддерживаем, что здесь нужно делать серьезное сокращение», — согласился Кочетков.

«Третье предложение было связано не с прямым ограничением для таких видов потребительских кредитов, а с тем, чтобы внимательно посмотреть на то, каким образом уменьшить арбитраж регулирования между кредитными организациями и микрофинансовыми организациями. Там цель была ввести специальную категорию банковского кредита для уязвимых заемщиков, которая бы позволила в случае принятия такого решения (изменения в законе и соответствующем нормативном акте ЦБ) уменьшить нагрузку на заемщика по таким видам кредитов до 50—70%. То есть чтобы кредиты были 50—70% годовых, а не 290% годовых», — сказал Сенин и добавил, что ПСК для МФО в размере 292% годовых лучше, чем действующая 365%, но принципиально не меняет ситуацию.

Депутат также сослался на ответ ЦБ, в котором говорилось, что для введения переходной категории потребительских кредитов необходимо определить сочетание критериев указанных категорий. «В связи с этим полагаем необходимым проведение дополнительного анализа готовности банковского сектора к таким изменениям», — процитировал ответ ЦБ Сенин.

По его словам, два предложения — о снижении максимальной ежедневной процентной ставки с 1% до 0,5% и введение специальной категории банковского кредита — позволят снизить долговую нагрузку на граждан.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен 22 февраля.