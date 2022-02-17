Фондовые индексы РФ рухнули по итогам основных торгов

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,83% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 506,79 пункта. Индекс РТС обрушился на 4,96% — до уровня 1 448,82.

Акции Московской биржи подешевели на 3,66%, СберБанка — на 6,38%, «Норникеля» — на 2,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,09%, «Газпрома» — на 3,96%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,84%.

Российский рынок акций в четверг уклонялся от рисков и ушел в минус, пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи упал к 3 520 пунктам и сможет двигаться в диапазоне 3 480—3 550 пунктов. Индекс РТС провалился к 1 455 пунктам — получается, что валютный индикатор вошел в широкий коридор 1 450—1 550 пунктов. Не самая типичная картина, но и время нестандартное», — комментирует эксперт. По ее словам, повышенной эмоциональностью рынок обязан новой волне геополитической напряженности.

В плюсе остались защитные бумаги — «Селигдар», «Полиметалл», «Полюс Золото». Собственная торговая картина, замечает аналитик, тут довольно спорная, но в моменты биржевой нестабильности перспективы рисуются продуктивными.

Список дневных аутсайдеров возглавляют бумаги «Русала» с провалом к 82 рублям после обновления накануне максимума на уровне 89,25 рубля. «Против акций сыграли как перекупленность, так и внешний фон. Тянут вниз и бумаги «Мечела». Хуже рынка смотрятся акции СберБанка и TCS — конъюнктура не располагает к доверию банковской системе, хотя ничего откровенно негативного не происходит», — пояснила эксперт.