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Фондовые индексы РФ рухнули по итогам основных торгов

17.02.2022 18:58
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4 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,83% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 506,79 пункта. Индекс РТС обрушился на 4,96% — до уровня 1 448,82.

Акции Московской биржи подешевели на 3,66%, СберБанка — на 6,38%, «Норникеля» — на 2,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,09%, «Газпрома» — на 3,96%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,84%.

Российский рынок акций в четверг уклонялся от рисков и ушел в минус, пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи упал к 3 520 пунктам и сможет двигаться в диапазоне 3 480—3 550 пунктов. Индекс РТС провалился к 1 455 пунктам — получается, что валютный индикатор вошел в широкий коридор 1 450—1 550 пунктов. Не самая типичная картина, но и время нестандартное», — комментирует эксперт. По ее словам, повышенной эмоциональностью рынок обязан новой волне геополитической напряженности.

В плюсе остались защитные бумаги — «Селигдар», «Полиметалл», «Полюс Золото». Собственная торговая картина, замечает аналитик, тут довольно спорная, но в моменты биржевой нестабильности перспективы рисуются продуктивными.

Список дневных аутсайдеров возглавляют бумаги «Русала» с провалом к 82 рублям после обновления накануне максимума на уровне 89,25 рубля. «Против акций сыграли как перекупленность, так и внешний фон. Тянут вниз и бумаги «Мечела». Хуже рынка смотрятся акции СберБанка и TCS — конъюнктура не располагает к доверию банковской системе, хотя ничего откровенно негативного не происходит», — пояснила эксперт.

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Комментарии

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Borusik55555
17.02.2022 19:43
<p>Мне нравится только Газпром, которому по барабану всякие передряги. В этом году, по расчетам аналитиков, в бюджет страны придёт сумма, в десять раз превышающая отчислений за прошлый год, благодаря таким ценам за газ, сп-2 уже окупился, строим сп-3,сп-4, акционерам по 50-60 за акцию, думаю это минимум, который утвердит СД Газпрома</p>
0
Borusik55555
17.02.2022 20:07
<p>Просто если сша хочет заменить газ в Европе своим дорогим, следует напомнить им о времени и приключениях в пути, говорят, киты переворачивают огромные баржи в океане, а их сотни, китов этих...</p>
0
47439
17.02.2022 23:50
<p>Цитата : "Акции Московской биржи подешевели на 3,66%, СберБанка — на 6,38%, «Норникеля» — на 2,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,09%, «Газпрома» — на 3,96%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,84%."</p>
<p>Вопрос : с инфляцией все нормально?</p>
0
Б.Е.С.
18.02.2022 05:32
<p>подешевели, подоражали - от чего?! от какой отметки?! от номинальной стоимости или ранее каких-то реперных точек в торговле, которые были выше номинала или ниже?!</p>
<p></p>
<p>чего переживать-то?! я так понимаю, что биржа остановит торги, когда цены дойдут до номинала и будут пытаться пробить себе ход ниже. нет?! </p>
0

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