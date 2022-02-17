Все новости

​Рубль заметно подешевел по итогам основной валютной сессии

17.02.2022 19:23
1 382
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,09 рубля к предыдущему закрытию и составил 76,34 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 80 тыс. сделок почти на 4,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,31—76,7175 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 86,7875 рубля, увеличившись также на 1,09 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 10 тыс. сделок на 535,3 млн евро по курсам от 85,4 до 87,1 рубля за евро.

«Интересно, что российская нефть Urals вплотную подошла к рубежу в 100 долларов за баррель, такой дорогой она не была никогда. И рубль, может быть, был бы одним из бенефициаров такого ралли, если бы не сильнейший геополитический компонент, — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Но пока рубль под давлением, и тот факт, что за время стабилизации настроений к покупкам валюты не вернулись ни ЦБ, ни Минфин, обращает на себя внимание».

По прогнозу эксперта, курс доллара будет двигаться в пределах 75—77 рублей, евро — в рамках 86—88 рублей.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Б.Е.С.
18.02.2022 05:29
<p>ничего подобно. незаметно, что подешевел.</p>
<p></p>
<p>отката к отметкам 74,3 и 85,5 по валютам не наблюдается. </p>
<p>а вот планомерное взвинчивние (рост) и упакование в стоимость (риски/потери и т.д.) наблюдается. </p>
<p>тем самым ухудшая положение экономики (рынок и производство) </p>
0

Материалы по теме

Рост инвестиций в экономику России в 2021 году составил 6%
​Рубль снова сдал позиции по итогам основной валютной сессии
Фондовые индексы РФ упали по итогам основных торгов
Силуанов: майнинг криптовалют в России следует легализовать