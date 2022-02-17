​Рубль заметно подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,09 рубля к предыдущему закрытию и составил 76,34 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 80 тыс. сделок почти на 4,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,31—76,7175 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 86,7875 рубля, увеличившись также на 1,09 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 10 тыс. сделок на 535,3 млн евро по курсам от 85,4 до 87,1 рубля за евро.



«Интересно, что российская нефть Urals вплотную подошла к рубежу в 100 долларов за баррель, такой дорогой она не была никогда. И рубль, может быть, был бы одним из бенефициаров такого ралли, если бы не сильнейший геополитический компонент, — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Но пока рубль под давлением, и тот факт, что за время стабилизации настроений к покупкам валюты не вернулись ни ЦБ, ни Минфин, обращает на себя внимание».

По прогнозу эксперта, курс доллара будет двигаться в пределах 75—77 рублей, евро — в рамках 86—88 рублей.

