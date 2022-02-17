Путин назвал борьбу с бедностью одним из важнейших вопросов, которые нужно решать

Важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать, является борьба с бедностью. На это президент РФ Владимир Путин указал, подводя итоги совещания по экономическим вопросам.



«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений», — сказал Путин.

Президент также прокомментировал оценки дополнительных доходов. «Коллеги некоторые говорят о возможности выделить на эти цели триллион рублей, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет то полтора триллиона, то 1,4 триллиона, Минфин говорит триллион. Соответственно, от этого исходят, считая, сколько мы должны будем направить средств на выполнение наших социальных обязательств, растущих наших социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации в целом и у нас, и в мире», — сказал президент, заметив, что ко всем этим вопросам нужно прислушаться прежде, чем принять окончательное решение.

Он отметил, что текущее совещание — «это лишь первый подход к снаряду». Запланировано также обсуждение на площадке правительства. «Я очень прошу вас действовать согласованно и просчитать все возможные риски и возможное развитие ситуации», — поручил российский лидер.

По словам Путина, наравне с социальными обязательствами не меньшее значение с точки зрения развития экономики в целом имеют инфраструктурные проекты. На их реализацию президент также попросил обратить особое внимание. «Здесь нужно не просчитаться с тем, чтобы не пропустить момент, когда нужно принять решение», — подчеркнул глава государства.

Путин анонсировал следующее совещание по подготовке послания Федеральному собранию «через неделю». При этом он пообещал, что так или иначе до этого момента еще переговорит с главой правительства, а также с коллегами из Минфина, Минэкономразвития, Центрального банка.