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Путин назвал борьбу с бедностью одним из важнейших вопросов, которые нужно решать

17.02.2022 19:47
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ТАСС

Важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать, является борьба с бедностью. На это президент РФ Владимир Путин указал, подводя итоги совещания по экономическим вопросам.

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений», — сказал Путин.

Президент также прокомментировал оценки дополнительных доходов. «Коллеги некоторые говорят о возможности выделить на эти цели триллион рублей, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет то полтора триллиона, то 1,4 триллиона, Минфин говорит триллион. Соответственно, от этого исходят, считая, сколько мы должны будем направить средств на выполнение наших социальных обязательств, растущих наших социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации в целом и у нас, и в мире», — сказал президент, заметив, что ко всем этим вопросам нужно прислушаться прежде, чем принять окончательное решение.

Он отметил, что текущее совещание — «это лишь первый подход к снаряду». Запланировано также обсуждение на площадке правительства. «Я очень прошу вас действовать согласованно и просчитать все возможные риски и возможное развитие ситуации», — поручил российский лидер.

По словам Путина, наравне с социальными обязательствами не меньшее значение с точки зрения развития экономики в целом имеют инфраструктурные проекты. На их реализацию президент также попросил обратить особое внимание. «Здесь нужно не просчитаться с тем, чтобы не пропустить момент, когда нужно принять решение», — подчеркнул глава государства.

Путин анонсировал следующее совещание по подготовке послания Федеральному собранию «через неделю». При этом он пообещал, что так или иначе до этого момента еще переговорит с главой правительства, а также с коллегами из Минфина, Минэкономразвития, Центрального банка.

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Комментарии

8
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georgy1974
georgy1974
17.02.2022 20:59
<p>"Как только было замечено, что с течением времени старые бредни становятся мудростью, а старые маленькие небылицы, довольно небрежно сплетенные, порождают большие-пребольшие истины, на земле сразу развелось видимо-невидимо правд. Есть такая правда, которую все знают, но о которой умалчивают, потому что не всякую правду можно говорить. Есть такая правда, которую все расхваливают, да не от чистого сердца, потому что не всякой правде можно верить. А клятвы влюбленных, угрозы матерей, зароки пьянчуг, обещания власть имущих, последнее слово купцов? И так до бесконечности!"</p>
<p>                                                                                                                     Бомарше</p>
2
alekseysmr
17.02.2022 22:13
<p>Да уж, никогда такого не было и вот опять</p>
1
sergg65
sergg65
17.02.2022 22:56
<p>Когда борьбу с бедностью возглавляют люди которым что триллион , что полтора , тогда результатом борьбы выходит прибавка к пенсии в 700 рублей . </p>
3
Andr799
17.02.2022 23:08
<p>Одно и тоже из года в год...нефть снова 100...а мы всё такие же бедные...хотя нет...сейчас уже нищие. Так что надо признать, борьба с бедностью определенно дает результат.</p>
5
Б.Е.С.
18.02.2022 05:26
<p>опять слова.</p>
<p></p>
<p>коней не прбовал товарищ менять?! ибо как тут многие пишут, от перестановки кроватей и шкафов в квартире - интерьер в целом не меняется. </p>
<p>т.к. в некоторых странах принята традиция - в новый год сжигать старую мебель. стоит и здесь в некоторых отраслях (Министерствах) перенять эти традиции. </p>
<p>Вплоть до разварота пулемета на 180 градусов при выезде и вывозе ценностей.</p>
0

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