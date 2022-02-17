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Страховая компания «Екатеринбург» передаст свой портфель «Евроинсу»

17.02.2022 20:13
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Екатеринбург Русское страховое общество «Евроинс»

ООО «Страховая компания «Екатеринбург» (Екатеринбург, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 0574) намерено передать страховой портфель по всем видам страхования «Русскому страховому обществу «Евроинс» (Смоленск, регистрационный номер 3954), следует из уведомления, опубликованного в четверг на сайте Банка России.

СК «Екатеринбург» «уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель в полном объеме в связи с принятым единственным участником ООО «Страховая компания «Екатеринбург» решением о добровольной передаче страхового портфеля», говорится в уведомлении регулятора.

«Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля между ООО «СК Екатеринбург» и ООО «РСО «Евроинс», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что финансовое положение принимающего страховщика удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом принимаемых новых обязательств.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора. Уточним, что уведомление СК «Екатеринбург» датировано 15 февраля 2022 года, Банк России опубликовал его 17 февраля.

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