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Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

18.02.2022 08:31
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 8:09 мск составил 75,95 рубля, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,3 рубля (минус 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,9—76,27 рубля за доллар и 86,26—86,55 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:27 прибавляет 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 552,34 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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