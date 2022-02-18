Минэкономразвития повысило прогноз по цене нефти Urals в 2022 году на 25%

Минэконом повысило прогноз цен на нефть Urals в 2022 году на 25% — с 62,2 до 77,7 доллара за баррель, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник, информацию подтвердил федеральный чиновник.

Отмечается, что показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента России (в конце сентября прошлого года Владимир Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022—2024 годов). Министр финансов Антон Силуанов на брифинге с журналистами 16 февраля сообщил, что в правительстве сейчас рассматриваются соответствующие корректировки.

«Видим возможности для уточнения и макры, будут уточнения и по бюджету», — заявил Силуанов, уточнив, что пока эти оценки являются неофициальными, предварительными. Близкий к правительству источник также уточнил, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры.

Стоимость российской нефти марки Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила 99 долларов за баррель — впервые с начала сентября 2014 года, сообщило ранее международное ценовое агентство Argus. Тенденция к устойчивому росту цен на нефть наблюдается с середины 2020 года, когда в апреле на фоне фактически глобального локдауна из-за коронавируса и отсутствия консенсуса между крупнейшими экспортерами нефти по объемам добычи стоимость эталонного сорта Brent уходила в минус из-за переполненности нефтехранилищ и отказов владельцев емкостей принимать товар.

Текущие нефтяные котировки существенно превышают траектории, предусмотренные в действующем прогнозе СЭР, поэтому оценки действительно требуют уточнения, согласился старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков, который ожидает средней цены нефти в 81 доллар за баррель в 2022 году.