СберБанк объявил о повышении ставок по флагманским вкладам

СберБанк улучшил условия по ряду вкладов. Так, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно, сообщили в кредитной организации.

Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%, уточняется в релизе.

Также улучшены условия депозита «Промо Управляй»: повышение составило от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.



«СберВклад» объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А «СберВклад Прайм» обеспечивает еще более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки «СберПрайм+», — отмечается в сообщении.