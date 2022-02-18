СберБанк объявил о повышении ставок по флагманским вкладам

СберБанк улучшил условия по ряду вкладов. Так, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно, сообщили в кредитной организации.
Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%, уточняется в релизе.
Также улучшены условия депозита «Промо Управляй»: повышение составило от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.
«СберВклад» объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А «СберВклад Прайм» обеспечивает еще более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки «СберПрайм+», — отмечается в сообщении.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|от 8.6%
|от 250000
|181
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Лиц.№ 1
|9.2%
|от 50000
|300
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Лиц.№ 429
|9.7%
|от 10000
|367
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Лиц.№ 705
|9.5%
|от 100000
|368
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Лиц.№ 3311
|от 9%
|от 50000
|365
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Лиц.№ 2272