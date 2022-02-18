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СберБанк объявил о повышении ставок по флагманским вкладам

18.02.2022 09:26
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк улучшил условия по ряду вкладов. Так, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно, сообщили в кредитной организации.

Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%, уточняется в релизе.

Также улучшены условия депозита «Промо Управляй»: повышение составило от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«СберВклад» объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А «СберВклад Прайм» обеспечивает еще более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки «СберПрайм+», — отмечается в сообщении.

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