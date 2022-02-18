18 февраля. О чем пишут газеты

📰 Представители российского бизнеса попросили смягчить контроль за точностью отпуска топлива на заправках, так как выдвигаемые к АЗС требования могут оказаться невыполнимыми, пишут «Известия» со ссылкой на письмо президента Независимого топливного союза Павла Баженова в Госдуму. С 1 января 2024 года допустимая погрешность при недоливе должна снизиться с 0,5% до 0,25%. При этом в проекте нового КоАП уже предусмотрены повышенные штрафы за нарушения АЗС — не менее 500 тыс. рублей вместо нынешних 100 тыс. рублей. Представители отрасли считают, что в России нет достаточного для этого оборудования, оснащение АЗС окажется слишком дорогим, а увеличенные штрафы — непосильными.

📰 Cisco Systems, крупнейший в мире производитель и поставщик сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний, отчиталась за II квартал 2022 финансового года (завершился 29 января 2022 года), пишут «Ведомости». Высокие темпы развития бизнеса обеспечили компании рост выручки в годовом исчислении на 6%, до 12,7 млрд долларов. При этом чистая прибыль на акцию по стандартам GAAP выросла на 18% год к году, до 0,71 доллара, а скорректированная чистая прибыль — на 6% год к году, до 0,84 доллара на акцию, сообщается на сайте Cisco. Согласно представленному прогнозу, Cisco ожидает роста выручки в III квартале на 3—5% год к году.

📰 На подарки к Дню защитника Отечества россияне тратят меньше денег, чем к Международному женскому дню, пишет «Российская газета» со ссылкой на финтех-компанию ЮMoney. По данным аналитиков, общее количество покупок перед 8 марта в 2021 году было в 2,5 раза больше, чем перед 23 февраля. К «мужскому» дню тогда удвоился спрос на услуги в сфере туризма (в сравнении с обычной неделей февраля). В 1,8 раза выросло число платежей за квесты, в 1,6 — за спортивные и туристические товары. На 40% увеличились продажи товаров для игр, на четверть — уходовой косметики. За неделю до 8 марта больше всего покупок в интернет-магазинах пришлось на парфюмерию и косметику, а также цветы.

📰 Член Ассоциации юристов России Коба Оржония рассказал «Российской газете», что самый выгодный способ платить налог при сдаче квартиры в аренду — это регистрироваться в качестве самозанятых. По словам юриста, в таком случае налог составит всего 4%. Способы контроля за арендодателями обширны, отметил он, уточнив, что чаще всего ФНС анализирует объявления в Интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятые. Оржония добавил, что если ФНС выявит такого арендодателя, тому грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.

📰 Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5—50 граммов, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей в условиях роста цен на упаковочные материалы.

📰 Правительство до сих пор не приняло принципиального решения о продлении туристического кэшбэка на детский отдых или отказа от него, пишет «Коммерсант». В федеральном бюджете средства на возврат денег за путевки не предусмотрены. Отсутствие конкретики мешает лагерям готовиться к летнему сезону, оплачивать бронирование на каникулы в ожидании решения властей готовы лишь 10—20% родителей. В самой программе кэшбэка участники рынка видят как позитивные стороны, повышающие загрузку и маржинальность лагерей, так и негативные моменты, связанные с неизбежным повышением стоимости отдыха. В пресс-службе Ростуризма программу детского кэшбэка называют одной из самых востребованных мер поддержки отдыха.

📰 Союз золотопромышленников предлагает Минпромторгу создать в России внебиржевую площадку, на которой юниорные компании (ищущие полезные ископаемые) могли бы привлекать инвестиции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо союза в министерство. Разведанные запасы золота в России быстро заканчиваются из-за активной добычи, а их восполнение тормозится в том числе из-за неразвитого рынка юниоров, считают в союзе. Крупные золотодобывающие компании смысла в такой площадке не видят. По мнению экспертов, успех проекта зависит от того, как будет устроено его регулирование.

📰 Объем мировой торговли в стоимостном выражении по итогам 2021 года увеличился на 25%, достигнув 28,5 трлн долларов, что позволило компенсировать спад поставок в 2020-м, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Юнктад». Тенденция к росту затронула все сектора мировой экономики, кроме авиапрома. При этом увеличение цен на рынках привело к росту стоимости экспорта энергоресурсов на 97% год к году, металлов — на 41%, продукции химпрома — на 35%, продовольствия — на 20%. В этом году, однако, темпы прироста замедлятся — вслед за снижением скорости увеличения глобального ВВП и замедлением мировой инфляции.

📰 Правительство на вчерашнем заседании одобрило два законопроекта, повышающих степень контроля за бюджетными обязательствами в рамках концессий и ГЧП, пишет «Коммерсант». Ранее институт концессий критиковался из-за непрозрачности учета обязательств бюджетной системы: экспертные и ведомственные оценки объема забалансовых рисков расходились в десять раз (от 300 млрд рублей до 3 трлн рублей). С 2024 года новое требование будет распространено и на региональные соглашения, а с 2025-го — на муниципальные. Эксперты считают такую практику правильной: она может сократить сроки согласования проектов, однако существующей проблемы оценки забалансовых обязательств нововведения не решают.

📰 После масштабного роспуска резервов в 2021 году на фоне переоценки риска заемщиков и расширения кредитования стоимость риска для банков сократилась до минимума за четыре года, пишет «Коммерсант». Однако в этом году им придется возвращаться к практике дополнительного резервирования на фоне роста ставок и замедления темпов роста кредитного портфеля. Это, по мнению экспертов, будет основной причиной сокращения прибыли сектора.

📰 Предприниматели просят Минприроды скорректировать правила определения платы за вывоз ТКО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина главе ведомства Александру Козлову. Бизнес волнуют две проблемы. Зарегистрированные по месту жительства ИП сейчас вынуждены дважды платить за вывоз ТКО — как физлицо по квитанциям за коммунальные услуги и как ИП на основании публичного договора. Кроме того, плата за вывоз ТКО рассчитывается по нормативу (по количеству жильцов или по площади помещения), что часто превышает стоимость услуги за фактический объем отходов. Эксперты с наличием проблемы согласны, но говорят, что все нужные инструменты в законодательстве есть.