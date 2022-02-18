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СберБанк поднял ставки по ипотеке

18.02.2022 11:15
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Инна Солдатенкова, Банки.ру
Инна Солдатенкова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк во второй раз за текущий месяц повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь получить кредит на покупку готового или строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 11,8—12,3% годовых, на строительство жилого дома — под 12,1%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 11,8%, на покупку гаража или машино-места — под 12%.

Обновленная процентная ставка по программе «Ипотека Плюс» составляет 10,9% годовых. Воспользоваться ею могут заемщики, у которых сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 8 млн рублей (ранее — более 12 млн рублей).

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 11% годовых.

Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 10,2% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Для зарплатных клиентов банка по ряду программ действует дисконт к ставке в размере 0,5 п. п. При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При приобретении заемщиком готового жилья и загородной недвижимости действуют скидки в размере 0,3 п. п., если недвижимость выбрана на Domclick.ru. Аналогичный дисконт предоставляется за согласие клиента на электронную регистрацию сделки.

Минимальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости квартиры (20% — по «Ипотеке Плюс»), 25% от стоимости гаража/машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. Максимальное отношение «кредит/залог» при рефинансировании составляет 85%. Сумма кредитования может варьироваться в диапазоне от 300 тыс. до 100 млн рублей, а срок может достигать 30 лет. Подтверждение дохода для оформления ипотеки не обязательно. Оформить жилищный кредит могут и иностранные граждане при условии получения ими зарплаты на карту банка не менее двух месяцев. Процентная ставка для этой категории заемщиков начинается от 12,1% годовых.

Условия по ипотечным программам банка с госсубсидированием («Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека») не изменились.

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