Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 75,76 рубля

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 0,92 копейки и составил 75,7619 рубля (на 11:30 мск 17 февраля был равен 75,7527 рубля).
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Комментарии
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<p>быки снова разгоняют ценник (вверх) по курсу - евро, доллар, юань к рублю.</p>
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<p>чтобы прикупить на падающих рынках Америки себе актив на время. ибо курс евро, юань и т.д. к зеленному падает</p>
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<p>так и подмывает спросить - вы точно граждане Страны (РФ) или временно проживающие здесь?!</p>
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<p>планомерно вредя ее экономике во всем.</p>
<p>вплоть до покрытия своей маржинальной выручки за счет опять уменьшения объема упаковочной тары.</p>