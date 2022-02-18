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Ставка по ипотеке с господдержкой в Челябинвестбанке снижена до 6,1%

18.02.2022 12:15
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Челябинвестбанк

Ставка по ипотеке с господдержкой в Челябинвестбанке снижена. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что кредит по такой программе теперь можно получить под 6,1% годовых.

Согласно условиям программы, ипотека выдается на квартиру в новом или строящемся многоквартирном доме либо на покупку жилого дома с земельным участком. Недвижимость должна приобретаться непосредственно у застройщика.

Минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры — 15%, при покупке дома — 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей независимо от региона расположения недвижимости.

Кредит выдается на срок до 15 лет. Заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности (процентная ставка увеличится на 0,5 процентного пункта) и от страхования приобретаемого жилья (ставка также увеличится на 0,5 п. п.).

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