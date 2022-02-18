Эксперты рассказали о недопуске компаний под санкциями в иностранные суды

Российские компании, находящиеся под санкциями, сталкиваются с практическими трудностями при обращении в международный арбитраж. На эту проблему указали юристы, принявшие накануне участие в конференции «Арбитражные споры с участием подсанкционных лиц. Уроки для России и ЕС» на базе Российского совета по международным делам, пишет РБК.

Основная проблема: подсанкционные компании не могут оплатить арбитражный сбор, поскольку банки отказывают в проведении операции юрлицам из черного списка. Это один из трех обязательных сборов (наряду с регистрационным и обеспечительным), без которого делу не дадут движения. Размер арбитражного сбора зависит от суммы исковых требований, числа участников спора, его характера и может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Де-юре абсолютно все компании имеют возможность защищать свои интересы в авторитетных арбитражных институтах. Однако де-факто, по оценке председателя комиссии Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству Петра Ильичева, сам факт введения санкций ограничивает доступ компании к международному правосудию.

Еще в 2015 году ряд ведущих международных арбитражных институтов, включая соответствующие суды Торговой палаты Стокгольма и Международной торговой палаты, выпустили совместное заявление, что готовы преодолевать трудности, с которыми сталкиваются российские подсанкционные компании при обращении в арбитраж. Но в то же время на практике они вынуждены соблюдать санкционный режим, указал председатель коллегии по международным и инвестиционным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский. Европейские арбитражные институты писали в 2015 году, что санкции не препятствуют сторонам, внесенным в санкционный список ЕС, в подаче просьбы об арбитраже, однако фигурантам могут понадобиться специальные разрешения от европейских регуляторов, например на оплату спора.

По словам Гребельского, были случаи, когда в проведении оплаты арбитражного сбора подсанкционным компаниям отказывали даже европейские филиалы российских банков. Он заметил, что некоторым удавалось провести платеж, но при этом использовалась «схема в обход закона». Такой способ слишком рискованный: если нарушения обнаружатся, стороне едва ли удастся выиграть спор, указал юрист.

«Другая проблема — сложности с наймом иностранных консультантов, а также с выбором арбитра. Не каждый авторитетный арбитр захочет рассматривать спор с участием подсанкционных лиц», — добавил Гребельский.



В июне 2020 года в России вступил в силу так называемый «закон Лугового», который позволил лицам и компаниям под санкциями переносить судебные разбирательства в Россию, если они лишены возможности отстаивать права за рубежом. Но, хотя закон защищает интересы российских компаний, западные арбитражи не обязаны признавать решения российских судов, а кроме того, такие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс могут вести к международной напряженности, говорилось на конференции.