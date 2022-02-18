Банк «Уралсиб» увеличил ставки по рублевым вкладам

Банк «Уралсиб» поднял ставки по рублевым вкладам «Доход», «Комфорт», «Достойный дом детям» и «Почетный пенсионер». В зависимости от срока, пакета услуг и суммы депозита ставки повышены на 0,8—1,6 процентного пункта.

Согласно информации на сайте банка, максимальная ставка по вкладу «Доход» составляет сейчас 6,92% годовых, по «Комфорту» — 5,91%, по депозиту «Достойный дом детям» — 6,5%, по вкладу «Почетный пенсионер» — 6,7%.

Минимальная сумма размещения во всех случаях составляет 1 тыс. рублей. «Доход» и «Комфорт» привлекаются на сроки до 1 100 дней, «Достойный дом детям» — до 367 дней, «Почетный пенсионер» — до 732 дней. Пополнять можно все депозиты, кроме «Дохода». Частичное расходование средств разрешено для вклада «Комфорт».



По депозитам «Доход», «Комфорт» и «Почетный пенсионер» предусмотрена ежемесячная выплата процентов с возможностью их капитализации. По вкладу «Достойный дом детям» проценты выплачиваются ежеквартально.