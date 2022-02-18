Застройщикам хотят запретить назначать свои управляющие компании

У застройщиков хотят отобрать право назначать собственные УК для управления новостройками, пишут «Известия», уточняя, что эти функции отдадут регионам — в новой версии стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года вводится понятие «гарантирующая управляющая организация», которую будут назначать власти субъектов. Проект стратегии доработан с учетом замечаний и предложений, полученных от федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и субъектов РФ, а также Общественного совета при Минстрое, говорится в документе.

«Стратегия строительной отрасли и ЖКХ все еще обсуждается с ФОИВами и экспертным сообществом, ее принятие планируется в ближайшие месяцы. До утверждения окончательной версии преждевременно комментировать ее элементы», — сказал представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин. В Минстрое сообщили, что в проект документа неоднократно вносились изменения, отработано более тысячи предложений. Работа над документом еще продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Из стратегии следует, что не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию новостройки регион будет назначать для нее гарантирующую УК «с применением конкурентных процедур». Такие компании получат дома, которые остались без УК в том числе по причине неэффективной работы предыдущего управленца.

Проект предполагает внедрение единых стандартов по управлению и обслуживанию домов. В качестве цели указано повышение качества услуг УК. Дома, где уже работают эффективные УК, изменения не затронут.

«Так, для новых МКД не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а также случаев, когда в МКД не выбран или не реализован способ управления, в том числе по причине неэффективной работы предыдущей управляющей организации, с применением конкурентных процедур, субъектом РФ будет определяться гарантирующая УК», говорится в документе.

В стратегии не обозначен срок, на который будут назначаться такие гарантирующие управляющие организации. Детальный механизм реализации положений проекта будет прописан в постановлении правительства, уточнила доцент Финансового университета при правительстве, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. По словам источника, близкого к обсуждению вопроса, гарантирующим УК планировалось предавать новостройки на один год. Потом собственники квартир могут провести собрание и выбрать новую компанию. Если же этого не произойдет, то назначенная регионом организация останется у руля еще на три — пять лет.