Севергазбанк предлагает новый вклад «Праздничный»

Севергазбанк в преддверии своего дня рождения ввел новый вклад «Праздничный», который также можно открыть дистанционно («Праздничный онлайн») .

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Средства привлекаются на 181, 367 и 1 090 дней. Процентная ставка зависит от выбранного срока и составляет 8,55—8,65% годовых при открытии депозита в офисе и 8,75—8,85% при оформлении онлайн.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

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