Севергазбанк предлагает новый вклад «Праздничный»

Севергазбанк в преддверии своего дня рождения ввел новый вклад «Праздничный», который также можно открыть дистанционно («Праздничный онлайн») .
Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Средства привлекаются на 181, 367 и 1 090 дней. Процентная ставка зависит от выбранного срока и составляет 8,55—8,65% годовых при открытии депозита в офисе и 8,75—8,85% при оформлении онлайн.
Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.
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- «Яркий процент Онлайн» Экспобанка. Открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 1 500 дней. Ставка составляет 8,25—10% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты по выбору вкладчика ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Вклад оформляется через интернет-банк.
- «Зимний хит» Уральского Банка Реконструкции и Развития. Открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 300 дней. Ставка равна 9,2% годовых. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 20 тыс. рублей, расходные операции не предусмотрены. Проценты по выбору вкладчика ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на Банки.ру.
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