Все новости

Севергазбанк предлагает новый вклад «Праздничный»

18.02.2022 14:28
1 996
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Оксана Даниленко, Банки.ру
Оксана Даниленко Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Севергазбанк

Севергазбанк в преддверии своего дня рождения ввел новый вклад «Праздничный», который также можно открыть дистанционно («Праздничный онлайн») .

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Средства привлекаются на 181, 367 и 1 090 дней. Процентная ставка зависит от выбранного срока и составляет 8,55—8,65% годовых при открытии депозита в офисе и 8,75—8,85% при оформлении онлайн.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Похожие предложения:

  • «Яркий процент Онлайн» Экспобанка. Открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 1 500 дней. Ставка составляет 8,25—10% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты по выбору вкладчика ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Вклад оформляется через интернет-банк.
  • «Зимний хит» Уральского Банка Реконструкции и Развития. Открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 300 дней. Ставка равна 9,2% годовых. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 20 тыс. рублей, расходные операции не предусмотрены. Проценты по выбору вкладчика ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на Банки.ру.

    • Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

    Выбор пользователей Банки.ру
    Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
    		от 8.6% от 250000 181
    Открыть
    Лиц.№ 1
    		9.2% от 50000 300
    Лиц.№ 429
    		9.7% от 10000 367
    Лиц.№ 705
    		9.5% от 100000 368
    Лиц.№ 3311
    		от 9% от 50000 365
    Лиц.№ 2272

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Изменения по вкладам за неделю: «Сбер», «Уралсиб», РСХБ и другие
Банк «Уралсиб» увеличил ставки по рублевым вкладам
Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный»
СберБанк объявил о повышении ставок по флагманским вкладам