СМИ: Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты

Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Источник на финансовом рынке сообщил ТАСС, что законопроекты направлены в Минфин.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, включая создание и функционирование в Российской Федерации юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

ЦБ предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в РФ, следует из проекта поправок в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Банк России предлагает запретить банкам, иным финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы владеть частными цифровыми валютами, следует из проекта поправок.

«Кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами», — указано в документе.



ЦБ РФ предлагает ограничить переводы и прием платежей лицам, способствующим выпуску или обращению частной цифровой валюты в стране.