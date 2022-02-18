«ВымпелКом» задумался о введении роумингового сервиса

«ВымпелКом» может запустить роуминговый сервис под брендом Joy Telecom, пишет «Коммерсант», уточняя, что он будет предлагать единые расценки на связь в 150 странах мира. Есть версия, что компания также рассматривает запуск отдельного виртуального оператора для роуминга.

На сайте «ВымпелКома» размещены тарифы оператора «связи Joy Telecom для ярких и прогрессивных». Он предлагает единые условия на роуминг в 150 странах мира: пакет в 1 Гб трафика на максимальной скорости стоит 350 рублей в сутки. По исчерпании пакета скорость снижается до 128 Кбит/с до конца дня. Исходящие и входящие вызовы стоят 35 рублей за минуту.

В «ВымпелКоме» пояснили, что тестируют различные роуминговые предложения: «Мы хотим понять, как на подобное предложение в отрыве от бренда «Билайн» отреагируют потенциальные клиенты». Источник в крупном мобильном операторе считает, что «ВымпелКом» может тестировать роуминговый проект по схеме MVNO (Mobile Virtual Network Operator — виртуальный оператор, работающий на чужой сети под своим брендом). «Однако маржинальность такого бизнеса была низкой даже до пандемии, а теперь из-за снижения туристических потоков может быть на грани убытка», — отметил он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что «ВымпелКом» тестирует спрос на роуминговый тарифный план с единой ценой на большинство направлений: «От туристических сим-карт это предложение отличается высокой ценой на трафик и наличием голосовых услуг, от аналогичных предложений других операторов — высокой стоимостью голосовой связи». По его мнению, услуга может заинтересовать прежде всего абонентов самого «ВымпелКома», но только если оператор даст более выгодные цены.

«ВымпелКом» изучает спрос на туристические сим-карты, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, проект похож на Truphone — международный сервис туристических электронных сим-карт, которые можно купить через Интернет: «Туристические сим-карты занимают менее 5% в деньгах на рынке роуминговых услуг, а их продавцам приходится конкурировать как с местными операторами, так и с обычными роуминговыми опциями».

По оценке Кускова, большинство выезжающих за рубеж россиян предпочитают пользоваться услугами роуминга, настроенного по умолчанию, — около 75% от тех, кто использует мобильную связь в поездках. Еще около 15% покупают сим-карты местных операторов и менее 10% приобретают туристические сим-карты еще в России.

Конкуренты «ВымпелКома» активно развивают роуминговые опции. В «МегаФоне» сообщили, что у оператора есть аналогичное предложение, которое действует с 2019 года: «Стоимость опции в большинстве популярных направлений составляет 399 рублей в сутки, она включает 1 Гб мобильного Интернета и 60 минут на звонки». В Tele2 отметили, что оказывают услуги роуминга по единой цене в разных странах — мобильный Интернет в 174 странах стоит 350 рублей в день.