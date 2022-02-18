Генпрокуратура не смогла конфисковать миллиардные активы экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, которая пыталась добиться конфискации 62 земельных участков и семи домов у родственников бывшего сотрудника «банковского» отдела ФСБ РФ Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве и освобожденного от уголовной ответственности по истечении срока давности, пишет «Коммерсант».

Мосгорсуд в четверг оценил законность постановления Хорошевского райсуда, определившего в минувшем декабре судьбу имущества семьи Васильевых. Решением суда первой инстанции остались недовольны как истец, так и ответчик. Генпрокуратура, подготовившая длинный список принадлежащих родственникам объектов недвижимости, полагала, что все они были приобретены благодаря коррупционным связям представителя семьи, экс-чекиста Андрея Васильева, и поэтому подлежат конфискации. Поскольку районный судья Евгений Яблоков признал неподтвержденными покупками лишь малую часть активов Васильевых — 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье — надзорное ведомство в своем апелляционном представлении попросило Мосгорсуд пересмотреть его решение. В свою очередь, защита ответчика сочла выводы судьи Яблокова чрезмерно жесткими и тоже обжаловала их в Мосгорсуде, попросив по крайней мере уменьшить объем конфискованного. Таким образом, на заседании одновременно рассматривались и представление надзора, и жалоба защиты.

Стоит отметить, что Мосгорсуд в целом признал обоснованными выводы районного судьи, ограничившего претензии Генпрокуратуры строгими временными рамками. Согласно выводам Яблокова, конфискации подлежало лишь недвижимое имущество, поступившее в семью с момента принятия 1 января 2013 года «антикоррупционного» закона № 230, обязавшего госслужащих и членов их семей декларировать свои крупные приобретения, до 19 марта 2014 года, когда Васильев был уволен из ФСБ. Таким образом, претензия Генпрокуратуры была отклонена.

Однако адвокату ответчика Александру Гофштейну удалось убедить вторую инстанцию в том, что один из жилых домов семьи Васильевых был конфискован случайно, и вернуть его. Защитник предоставил суду документы, подтверждающие, что особняк был построен семьей после увольнения майора Васильева. Как сообщил Гофштейн, результатом он вполне удовлетворен.

Отставной начальник направления 2-го «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Васильев обвинялся СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном вместе с экс-начальником этого отдела Кириллом Черкалиным и отставным заместителем руководителя управления «К» Дмитрием Фроловым. Черкалин полностью признал свою вину, а потому был осужден в особом порядке на семь лет. У него конфисковали активы на 6 млрд рублей.

Уголовное преследование майора Васильева с учетом 10-летней давности инкриминируемого ему преступления в декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд прекратил по нереабилитирующим его основаниям. Гораздо интереснее оказалось разбирательство вокруг активов фигуранта. Еще на стадии предварительного следствия СКР обнаружил таковые и добился судебного ареста имущества, принадлежащего Васильеву и его родственникам. В списке помимо многочисленной недвижимости оказались Lexus LX450D, коллекция из 17 экземпляров преимущественно золотых наручных часов брендовых марок и личные сбережения на сумму около 7 млн долларов. Общая стоимость арестованного, по данным Генпрокуратуры, составила около 1,159 млрд рублей.

На эти деньги претендовали потерпевшие в рамках уголовного дела о мошенничестве бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач, заявившие к экс-чекистам иск на 638 млн рублей, однако бывший обвиняемый их «опередил». Сначала Васильев вернул себе часы и валюту, попросив 235-й гарнизонный суд снять с них арест вместе с прекращением своего уголовного преследования. С недвижимостью возникла задержка, поскольку еще до выхода Васильева из уголовного дела Генпрокуратура обратилась в другой, гражданский, суд с требованием о национализации его недвижимости в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. В конфискации часов и денег райсуд надзорному ведомству отказал.