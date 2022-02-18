Официальный курс доллара повысился примерно на 1 копейку, евро — на 2

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 февраля.

Курс доллара поднялся менее чем на копейку, составив 75,7619 рубля (75,7527 рубля на 18 февраля). Курс евро повысился на 1,81 копейки, до 86,1489 рубля (86,1308 рубля на 18 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:54 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 43 копейки и составил 75,86 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,15 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,63—76,27 рубля за доллар и 85,94—86,55 рубля за евро.