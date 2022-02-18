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Официальный курс доллара повысился примерно на 1 копейку, евро — на 2

18.02.2022 15:14
1 525
3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 февраля.

Курс доллара поднялся менее чем на копейку, составив 75,7619 рубля (75,7527 рубля на 18 февраля). Курс евро повысился на 1,81 копейки, до 86,1489 рубля (86,1308 рубля на 18 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:54 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 43 копейки и составил 75,86 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,15 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,63—76,27 рубля за доллар и 85,94—86,55 рубля за евро.

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Комментарии

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Б.Е.С.
18.02.2022 16:30
<p>прав был классик "Умом Русского человека не понять".</p>

<p> </p>

<p>Он будет выворачиваться и вылезет наизнанку, чтобы продать дорого рубли и купить валюту.</p>

<p>Чтобы потом на международном рынке купить падающие в цене активы, чтобы заработать 20-30% на вложенный капитал в них</p>

<p>После продажи актива будет обменивать полученную валюту все потому же высокому курсу или еще выше.</p>

<p> </p>

<p>браво. аплодисменты.</p>
0
sergg65
sergg65
18.02.2022 18:15
<p>Курс 75,7619 ? Похоже на фотофиниш ...</p>
0
ugor
ugor
18.02.2022 21:45
<p>77,17 !!!))</p>
0

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