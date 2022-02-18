Путин: санкции против России будут вводить в любом случае

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Белоруссии, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден, потому что цель в другом, цель — затормозить развитие, в данном случае — России и Белоруссии», — сказал российский лидер.

По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом [о возможных новых санкциях], заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», — подчеркнул Путин.

Санкции никому не нравятся в мире, «рано или поздно этот нарыв прорвется», уверен Путин. По его словам, задачи импортозамещения в РФ за восемь лет были выполнены более чем на 90%, это вопрос экономического суверенитета.

Президент РФ заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным. «Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше», — сказал глава российского государства.

«Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», — указал Путин.