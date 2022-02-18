Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка о закрытии счета на фоне санкций США

Миллиардер, основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance (финансовое подразделение Swiss Post) из-за закрытия своих счетов, пишет РБК, уточняя, что это произошло после того, как США ввели санкции против бизнесмена. Решение опубликовал Федеральный суд Швейцарии.

В документах говорится, что Вексельберг, который проживает в Швейцарии и с апреля 2018 года находился под санкциями США, той же осенью открыл в банке PostFinance два счета — в швейцарских франках и в евро. Однако в декабре банк уведомил бизнесмена о прекращении деловых отношений и закрытии счетов. В пояснении, направленном Вексельбергу, говорилось, что PostFinance провел анализ его досье, который показал «несоответствие стратегии банка профайлу [клиента]».

В феврале 2019 года Вексельберг обратился в суд кантона Берн с требованием восстановить счета, однако суд отказал ему в удовлетворении иска. После этого бизнесмен подал апелляцию. В итоге Федеральный суд Швейцарии постановил отменить решение суда кантона Берн и удовлетворить иск Вексельберга. Банк обязали поддерживать деловые отношения с истцом, а также продолжать обслуживать его счета. PostFinance также должен оплатить судебные издержки в размере 8 тыс. швейцарских франков (около 8,6 тыс. долларов) и выплатить Вексельбергу 9 тыс. франков (около 9,7 тыс. долларов) компенсации.

Суд пришел к выводу, что, по действовавшему на момент закрытия счетов законодательству, банк не имел права это делать. С 2021 года в Швейцарии введена норма, которая позволяет отказывать в открытии счета или прекращать отношения с клиентом, если соблюдение законодательства в части противодействия отмыванию денег или финансовых рынков «требует несоразмерных усилий».

Вексельберг также судился с швейцарским банком Julius Baer из-за заморозки его активов под угрозой санкций США. Истцом выступала кипрская компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является бизнесмен. Она требовала доступ к ценным бумагам, находящимся на счетах. Однако суд встал на сторону банка и заявил, что если финансовая организация проигнорирует санкции, ей грозят крупные штрафы.