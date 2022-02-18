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Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено в марте

18.02.2022 18:13
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Источник
РИА Новости

Послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

По словам источника, послание, «по информации на данный момент, планируется в марте».

Другой источник агентства подтвердил, что март назван в качестве месяца, когда будет оглашено послание.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин своевременно огласит свое послание парламенту.

«Своевременно. Мы сообщим», — ответил Песков на вопрос журналистов.

В четверг на совещании по экономике Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке, связанной с посланием. Президент указал, что такое послание — это не просто «обещание коврижек», а демонстрация направления развития страны. Глава государства также обратил внимание на важность решения задачи по повышению благосостояния граждан РФ.

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Комментарии

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ugor
ugor
19.02.2022 06:46
<p>зачем? иммитация бурной деятельности...</p>
0

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