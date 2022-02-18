Все новости

Фондовые индексы РФ упали по итогам основных торгов

18.02.2022 18:58
1 591
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,35% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 393,31 пункта. Индекс РТС обрушился на 4,05% — до уровня 1 391,31 пункта.

Акции Московской биржи подешевели на 3,17%, СберБанка — на 4,08%, «Норникеля» — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,51%, «Газпрома» — на 3,65%, «Полюса» — на 0,83%.

Индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3 200—3 300 пунктов, допускает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

«Вновь рост геополитических рисков обрушил сегодня российский фондовый рынок: индекс Мосбиржи рухнул к отметке 3 400 пунктов. Усугубило ситуацию снижение нефтяных котировок: фьючерс на нефть Brent опустился ниже отметки 91,5 доллара за баррель», — комментирует эксперт.

Он замечает, что наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор, акции которого наиболее уязвимы к санкционным рискам. Аналитик выделяет бумаги TCS Group (минус 5,9%), которые провалились ниже отметки 5 000 рублей. Нефтегазовый сектор также выглядел довольно слабо. Здесь наибольшее снижение продемонстрировали акции «Газпрома».

Аутсайдерами торгов стали бумаги и технологического сектора. Несмотря на сильное падение, акции OZON (минус 9,9%) и Yandex (минус 7,4%) так и не вернулись к минимумам конца декабря.

«Технически российский фондовый рынок сейчас выглядит очень уязвимо. В случае нарастания геополитической напряженности распродажи на нашем рынке усилятся, а индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3 200—3 300 пунктов — минимуму конца января 2022 года», — заключает эксперт.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+328.48%
Купить
+305.86%
Купить
+266.59%
Купить
+246.20%
Купить
+203.75%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​«БКС Мир инвестиций» обновил мобильное приложение
Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно по итогам торгов пятницы
Рост инвестиций в экономику России в 2021 году составил 6%
​Рубль снова сдал позиции по итогам основной валютной сессии