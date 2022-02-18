Фондовые индексы РФ упали по итогам основных торгов

Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,35% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 393,31 пункта. Индекс РТС обрушился на 4,05% — до уровня 1 391,31 пункта.

Акции Московской биржи подешевели на 3,17%, СберБанка — на 4,08%, «Норникеля» — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,51%, «Газпрома» — на 3,65%, «Полюса» — на 0,83%.

Индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3 200—3 300 пунктов, допускает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

«Вновь рост геополитических рисков обрушил сегодня российский фондовый рынок: индекс Мосбиржи рухнул к отметке 3 400 пунктов. Усугубило ситуацию снижение нефтяных котировок: фьючерс на нефть Brent опустился ниже отметки 91,5 доллара за баррель», — комментирует эксперт.

Он замечает, что наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор, акции которого наиболее уязвимы к санкционным рискам. Аналитик выделяет бумаги TCS Group (минус 5,9%), которые провалились ниже отметки 5 000 рублей. Нефтегазовый сектор также выглядел довольно слабо. Здесь наибольшее снижение продемонстрировали акции «Газпрома».

Аутсайдерами торгов стали бумаги и технологического сектора. Несмотря на сильное падение, акции OZON (минус 9,9%) и Yandex (минус 7,4%) так и не вернулись к минимумам конца декабря.



«Технически российский фондовый рынок сейчас выглядит очень уязвимо. В случае нарастания геополитической напряженности распродажи на нашем рынке усилятся, а индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3 200—3 300 пунктов — минимуму конца января 2022 года», — заключает эксперт.