​Рубль снова сдал позиции по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 68 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,965 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 72 тыс. сделок почти на 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,63—76,97 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 87,2625 рубля, увеличившись на 69 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 8,2 тыс. сделок на 443,8 млн евро по курсам от 85,9425 до 87,2675 рубля за евро.

В начале торгов рубль резко укрепился, реагируя на восстановление мировых рынков и нефтяных цен, напоминает хронологию сегодняшнего дня на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Затем нефтяные котировки возобновили снижение, вызвав резкую просадку российской валюты. Однако вскоре она совершила еще один рывок вверх, несмотря на ухудшение внешнего фона и геополитический негатив.

«Во второй половине торгов вышла новость о том, что власти самопровозглашенных республик на территории Украины организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Это спровоцировало резкий провал рублевых активов, а также глобальных рынков акций. Российская валюта опустилась в умеренный минус: доллар в моменте приближался к 77 рублям», — комментирует эксперт.