В МЭР назвали главный фактор восстановления экономики России в 2021 году

Главным фактором восстановления российской экономики в 2021 году стал потребительский спрос за счет роста доходов на 3,4%, сообщила журналистам замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

«Как следует из опубликованных данных Росстата, фактический рост ВВП России по итогам 2021 года оказался даже чуть выше предварительных оценок, которые мы называли в январе, — 4,7%. Главным фактором восстановления стал потребительский спрос — за счет роста доходов. Реальные денежные доходы населения выросли на 3,4%, не только полностью компенсировав спад 2020 года, но и превысив уровень 2019 года», — сказала Крючкова.

По ее словам, восстановлению доходов способствовали позитивная динамика рынка труда и рост предпринимательских доходов. Рост доходов, по ее словам, также стимулировали меры государственной социальной политики, в том числе принятые в прошлом году дополнительные решения.

Рост ВВП России в 2021 году, согласно первой оценке Росстата, достиг 4,7%, превысив прогноз Минэкономразвития в 4,4—4,5%.