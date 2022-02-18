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Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса

18.02.2022 20:36
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6 Время прочтения: 1 минута
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Также президент России поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — добавил Песков.

Единовременные выплаты беженцам будут осуществлены из резервного фонда, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.

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Комментарии

6
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Steven Cohen
Steven Cohen
19.02.2022 08:57
<p>Добрый за чужой счёт</p>
1
misha2021
19.02.2022 09:56
<p>Начинается.... </p>
0
aleks.borshevskij
19.02.2022 14:29
<p>Читалось.</p>
0
Happyme
Happyme
19.02.2022 16:02
<p>Если учесть, что доходы бюджета были превышены почти на триллион руб, то это кошкины слёзы. </p>
0

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