Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Также президент России поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — добавил Песков.

Единовременные выплаты беженцам будут осуществлены из резервного фонда, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.