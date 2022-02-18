ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»

Банк России вынес в пятницу, 18 февраля, постановления о привлечении ряда организаций и их должностных лиц к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, банк «Открытие» (дважды), Альфа-Банк (также дважды) и микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления пока не вступили в законную силу.

Во всех случаях предусматривается административный штраф. Применяются санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номера постановлений не содержат соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, страховая компания «Росгосстрах» (четыре раза) и ее генеральный директор Геннадий Гальперин привлечены к административной ответственности на основании статьи 15.34.1 КоАП. Данное положение кодекса касается «необоснованного отказа страховой организации <…> от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Документы пока также не вступили в законную силу.

Традиционных условных обозначений ЦБ, указывающих на вид применяемых санкций, в номерах постановлений нет. В КоАП прописано, что такое нарушение «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».

Страховая компания «ВСК» привлечена к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 КоАП (то есть за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России). Штраф, который регулятор назначил в этой связи, может, согласно КоАП, составлять для должностных лиц 20—30 тыс. рублей, для юрлиц — 500—700 тыс. Постановление, впрочем, также не вступило в законную силу.

Также из материалов ЦБ следует, что АО «Инжстройсервис» и его генеральный директор Давид Калета получили предупреждения (опять же, пока не вступившие в силу) за «нераскрытие или нарушение эмитентом <…> порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации» (часть 2 статьи 15.19 КоАП РФ).



Более подробно причины привлечения организаций и их должностных лиц к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.