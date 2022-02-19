Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран «группы двадцати» (G20) по итогам встречи в Индонезии, оно опубликовано в пятницу пресс-службой Минфина США.

«Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления», — отмечается в документе. В нем констатируется, что «восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно», в частности «из-за неравного доступа к вакцинам».

Как следует из документа, «перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители, также способствовали росту инфляционного давления в ряде стран и представляют потенциальные риски с точки зрения прогнозов о состоянии мировой экономики».

«Мы продолжим укреплять устойчивость глобальных цепочек поставок. Мы по-прежнему бдительно следим за тем, как эти вызовы влияют на экономику в наших странах. Мы также продолжаем следить за серьезными международными рисками, включая те, которые связаны с растущей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью, — говорится в документе. — Мы проведем более системный анализ макроэкономических рисков, связанных с изменением климата, а также затрат и выгод от различных переходных процессов».

Ранее сообщалось, что данная встреча министров финансов и глав центральных банков пройдет в смешанном формате. Планировалось, что некоторые участники будут выступать очно, некоторые — по видеосвязи.

«Группа двадцати» была основана в 1999 году. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами группы являются 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.