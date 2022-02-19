ЦБ: январская инфляция в Москве показала снижение

В январе 2022 года в Москве годовая инфляция снизилась до 6,72% с 7,06% в декабре 2021-го. Как сообщили в главном управлении Банка РФ по Центральному федеральному округу, это отличалось от динамики в Центральном федеральном округе и по России в целом, где инфляция увеличилась.

«Инфляция в Москве оставалась ниже, чем в ЦФО и России в целом (8,5% и 8,73% соответственно). Влияние на динамику инфляции оказывали такие факторы, как рост объема производства некоторых продовольственных товаров, регулирование цен на жизненно важные медицинские препараты, рост конкуренции между авиаперевозчиками, а также региональная особенность — пересмотр структуры тарифа на отдельные жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении регулятора.

Замедлилась и продуктовая инфляция, составив в январе 2022 года 8,77% после 9,04% в декабре 2021-го, тогда как в целом по России и ЦФО она повысилась. В частности, замедлился рост цен на помидоры и огурцы — сказалось увеличение объемов производства тепличных овощей, а также снятие введенных годом ранее ограничений на импорт томатов, что привело к росту зарубежных поставок и расширению предложения.

Из-за невысокого качества урожая картофеля и возникших трудностей с его длительным хранением сельхозпроизводители стремились как можно быстрее реализовать свою продукцию: ассортимент картофеля на прилавках расширился, что привело к замедлению роста цен на него.

В результате увеличения объема производства мяса кур и свинины в регионах-поставщиках выросло предложение этих товаров, что отразилось на замедлении роста цен на курицу, мясо и колбасные изделия.

Непродовольственная инфляция в Москве уменьшилась в январе 2022 года до 6,63% с 6,81% в декабре 2021-го.

Из-за пересмотра Федеральной антимонопольной службой России цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ускорилось снижение цен на медицинские товары.

Эффект высокой базы прошлого года, когда цены росли из-за повышения акцизов, привел к снижению в январе 2022 года темпов роста цен на моторное топливо.

Годовой темп прироста цен на услуги в Москве снизился до 4,6% в январе 2022 года с 5,15% в декабре 2021-го. В январе текущего года в Москве пересмотрена структура платы за содержание и ремонт жилья: из состава расходов, включенных в его цену, исключены траты, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Эта услуга теперь оформлена в платежных документах по жилищно-коммунальным услугам отдельной строкой. Влияние указанного фактора привело к уменьшению платы за содержание и ремонт жилья в годовом выражении после удорожания месяцем ранее.

Рост конкуренции между авиаперевозчиками в условиях ограничений по внешним направлениям способствовал тому, что цены на авиабилеты экономкласса стали снижаться более быстрыми темпами.

В целом по России в январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5—6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.