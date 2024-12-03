На российский рынок планируют выйти 13 зарубежных брендов

На российский рынок в 2025 году планируют выйти 13 зарубежных брендов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании СORE.XP.

Большая часть новых брендов представляют Германию и Италию. Также в России планируют начать работу компании из Китая, ОАЭ и Южной Кореи.

Согласно результатам исследования, в 2024 году в России начали работать 22 новые зарубежные компании, покинули рынок четыре игрока, в 2023-м — 24 против пяти, а в 2022-м — 16 против 26.

После введения западных санкций о намерении прекратить свою работу в России объявили 33% представленных в стране зарубежных компаний.

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