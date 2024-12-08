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Депутат допустила индексацию пенсий россиянам выше анонсированной

Дата публикации: 08.12.2024 13:54
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Депутат допустила индексацию пенсий россиянам выше анонсированной
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше запланированных властями 7,3%. От чего это решение будет зависеть, раскрыла член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«Хочу напомнить, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Если инфляция у нас превысит прогнозируемый годовой уровень в 7,3%, правительство наделено соответствующими полномочиями по доиндексации пенсии», — пояснила парламентарий.

По ее словам, соответствующее решение российское правительство должно будет принять до 1 февраля 2025 года, опираясь на экономические показатели.

Бессараб отметила, что если Кабмин примет решение о доиндексации пенсионных выплат свыше 7,3%, граждане получат их в новом размере уже после наступления нового года.

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