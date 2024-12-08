Депутат допустила индексацию пенсий россиянам выше анонсированной

Индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше запланированных властями 7,3%. От чего это решение будет зависеть, раскрыла член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«Хочу напомнить, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Если инфляция у нас превысит прогнозируемый годовой уровень в 7,3%, правительство наделено соответствующими полномочиями по доиндексации пенсии», — пояснила парламентарий.

По ее словам, соответствующее решение российское правительство должно будет принять до 1 февраля 2025 года, опираясь на экономические показатели.

Бессараб отметила, что если Кабмин примет решение о доиндексации пенсионных выплат свыше 7,3%, граждане получат их в новом размере уже после наступления нового года.

Простой и надежный способ приумножить сбережения, который подходит также пенсионерам, — банковский вклад. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.