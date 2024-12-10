Единственное жилье при банкротстве могут забрать?

Рассказываем на примере, в каких случаях жилье могут изъять.
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Андрей, занимался бизнесом на маркетплейсе, но прогорел. Кажется, что единственный выход из ситуации — объявить себя банкротом. Но все не так просто. У него есть хорошая квартира в центре города. Это единственное жилье, где кроме него живет его семья. Потерять жилье совсем не хочется, что делать?
В каких случаях могут отнять единственное жилье?
Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, единственное жилье не подлежит взысканию, если оно является основным местом проживания гражданина. Это означает, что если квартира (или дом) является тем местом, где вы действительно проживаете (ночевка, отдых и т. д.), при этом она не используется как залоговое имущество, то она не может быть отнята в ходе банкротства.
Однако существуют исключения. Например:
- Жилье было залогом. Если квартира была заложена при оформлении ипотеки или кредита и нет возможности погасить долг, кредиторы имеют право забрать это жилье для покрытия задолженности.
- Жилье можно назвать роскошным. Здесь закон будет обращаться к норме социального жилья. В каждом регионе — своя норма. Например, в Москве норма: 33 кв. м — для одного человека, 42 кв. м — для двух человек, для семей из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого члена семьи. Если суд решит, что у должника квартира действительно большая, ее могут забрать. Но сначала переселят его в другую — поменьше.