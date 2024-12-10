Единственное жилье при банкротстве могут забрать?

Жилье было залогом. Если квартира была заложена при оформлении ипотеки или кредита и нет возможности погасить долг, кредиторы имеют право забрать это жилье для покрытия задолженности.

Жилье было залогом. Если квартира была заложена при оформлении ипотеки или кредита и нет возможности погасить долг, кредиторы имеют право забрать это жилье для покрытия задолженности.

Жилье можно назвать роскошным. Здесь закон будет обращаться к норме социального жилья. В каждом регионе — своя норма. Например, в Москве норма: 33 кв. м — для одного человека, 42 кв. м — для двух человек, для семей из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого члена семьи.