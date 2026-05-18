Мобильное приложение
всегда под рукой
Сканируйте QR-код
Войдите в аккаунт
Сохраняйте расчеты
Следите за заявками
Участвуйте в акциях
Выбирайте условия
Сохраняйте расчеты
Лента новостей
18 мая 2026 г.
4 405

В «Домклик» рассказали, сколько покупателю загородного дома придется переплатить за доступ к водоему

Дома у воды чаще всего расположены у реки.

Поделиться
Читать 2 минуты
Изображение темы дня

Только 25% готовой загородной недвижимости имеют доступ к водоемам, выяснили аналитики «Домклик».

Дома у воды чаще всего расположены у реки (43,9%) и озера (37,7%). Искусственные пруды встречаются только в 18,4% готовых загородных домов в продаже.

В 52,8% случаев реки находятся у коттеджных поселков экономкласса (52,8%), а элитные поселки у рек встречаются только в 28,5% случаев. Озера же более чем в половине случаев расположены вблизи элитной загородной недвижимости (52,1%), а также у поселков бизнес- и комфорт-классов: в 50,4% и 45,9% случаев соответственно. В самом бюджетном сегменте дом у озера найти сложнее — 30,4% случаев.

Пруды реже всего встречаются рядом с коттеджными поселками бизнес- и экономкласса: в 15,6% и 16,8% случаев соответственно. Чаще всего их можно встретить вблизи элитной загородной недвижимости — к ним имеют доступ 19,4% таких коттеджей на рынке.

Наличие водоема может значительно повысить привлекательность загородной недвижимости и зачастую сказывается на ее стоимости. По данным «Домклик», дома в поселке в непосредственной близости от качественных искусственных прудов стоят в среднем на 12,7% дороже.

Близость озера дает прибавку в цене в среднем 19,7%.

Меньше всего на стоимость влияет близость к реке — немногим больше 1% к цене объекта. Это объясняется тем, что основная масса рек около населенных пунктов, особенно в Центральной России — мелкие, ширина которых не более 15–20 метров, а глубина редко достигает двух метров. В их руслах почти нет условий для комфортного купания, катания на лодках и рыбалки, объясняют авторы исследования.

Мастер подбора ипотеки

Заполните одну анкету и получите лучшие предложения от банков по ипотеке
Сумма кредита:
Ежемесячный платёж от:
Получите деньги на любые цели

Кредит на все: бизнес, жилье, авто или что-то еще

Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные Сначала новые Сначала старые
Сначала популярные

Читать по теме

Главное изображение
«Хаотичный рост закончился»: эксперт рассказал о ценах на недвижимость в Крыму
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
В Госдуме назвали срок введения дифференцированной семейной ипотеки
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
Эксперт объяснила, когда рефинансирование ипотеки становится выгодным
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
Квартиры на вторичном рынке стали раскупать быстрее
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
Как не лишиться квартиры во время купли-продажи, новый бесплатный сервис для сдачи жилья. Главное о жилье за неделю
Лента новостей
13.06.2026
Главное изображение
Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на аренду квартир к осени
Лента новостей
13.06.2026
Главное изображение
Спрос на вторичное жилье сократил размеры скидок
Лента новостей
11.06.2026
Главное изображение
В новостройках Москвы взлетели цены на кладовки
Лента новостей
11.06.2026
Главное изображение
Эксперты рассказали, как меняются цены на первичное жилье в Крыму
Лента новостей
10.06.2026
Главное изображение
Стоимость квартир в новостройках снизилась впервые с начала года
Лента новостей
10.06.2026

Подписаться на рассылку

Подписываясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламы и информационных сообщений