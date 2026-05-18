В «Домклик» рассказали, сколько покупателю загородного дома придется переплатить за доступ к водоему

Только 25% готовой загородной недвижимости имеют доступ к водоемам, выяснили аналитики «Домклик».

Дома у воды чаще всего расположены у реки (43,9%) и озера (37,7%). Искусственные пруды встречаются только в 18,4% готовых загородных домов в продаже.

В 52,8% случаев реки находятся у коттеджных поселков экономкласса (52,8%), а элитные поселки у рек встречаются только в 28,5% случаев. Озера же более чем в половине случаев расположены вблизи элитной загородной недвижимости (52,1%), а также у поселков бизнес- и комфорт-классов: в 50,4% и 45,9% случаев соответственно. В самом бюджетном сегменте дом у озера найти сложнее — 30,4% случаев.

Пруды реже всего встречаются рядом с коттеджными поселками бизнес- и экономкласса: в 15,6% и 16,8% случаев соответственно. Чаще всего их можно встретить вблизи элитной загородной недвижимости — к ним имеют доступ 19,4% таких коттеджей на рынке.

Наличие водоема может значительно повысить привлекательность загородной недвижимости и зачастую сказывается на ее стоимости. По данным «Домклик», дома в поселке в непосредственной близости от качественных искусственных прудов стоят в среднем на 12,7% дороже.

Близость озера дает прибавку в цене в среднем 19,7%.

Меньше всего на стоимость влияет близость к реке — немногим больше 1% к цене объекта. Это объясняется тем, что основная масса рек около населенных пунктов, особенно в Центральной России — мелкие, ширина которых не более 15–20 метров, а глубина редко достигает двух метров. В их руслах почти нет условий для комфортного купания, катания на лодках и рыбалки, объясняют авторы исследования.

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