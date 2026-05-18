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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке

Ставки снижены на 0,5 процентного пункта.

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ВТБ с 18 мая снизил средние ставки по комбинированной программе в сочетании с семейной ипотекой. Ставки снижены на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка.

Новые условия действуют на кредиты от 13 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 млн рублей — в остальных регионах.

Минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с семейной ипотекой и сумме кредита от 12,150 млн рублей в Москве и от 6,150 млн рублей в регионах. По ИT-ипотеке действует ставка от 6,99% годовых. 

15 мая ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования ипотеки на 0,5 процентного пункта. С начала года ставка снизилась на 3,8 п. п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п. п. — при взносе более 50,1%. Минимальная ставка по ипотеке сейчас составляет 17,5%, а по рефинансированию ипотечных кредитов — 18,1%.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
ВТБ
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