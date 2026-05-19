Эксперты ждут ослабления рубля, в России набирает обороты охота на зарплаты «в конвертах». Обзор Банки.ру

🔹 Укрепление рубля до рекордных за последние три года значений происходит из-за возросших цен на нефть на Ближнем Востоке и притока валютной экспортной выручки, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Этому способствует также снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка, которая повышает спрос на рублевые активы. До конца II квартала курс останется вблизи текущих уровней, а летом аналитики ожидают разворота тренда в сторону ослабления рубля до 80 рублей за доллар.

🔹 В апреле 2026 года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился, по разным оценкам, от 21,4% до 27,3% год году, пишет «Коммерсант». При этом, несмотря на падение спроса на новостройки, цены на них продолжают расти. Эксперты считают, что восстановление рынка первичного жилья возможно только при снижении ключевой ставки ЦБ до уровня 8–10%. А власти заявляют, что запас прочности у застройщиков фактически исчерпан и отрасль может столкнуться с серьезными рисками.

🔹 Банк России разработал ряд изменений в правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), следует из опубликованного на сайте проекта указания, на который обратили внимание «Ведомости». Одно из них коснется супругов погибших участников специальной военной операции (СВО). Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя шесть месяцев при отсутствии завещания.

🔹 УК «Озон управление активами» зарегистрировала пять биржевых фондов (БПИФ) на разные классы активов, рассказывает «Коммерсант». Это первые розничные фонды в линейке компании, которая ранее начала формировать ЗПИФ недвижимости. По информации участников рынка, продаваться инвестпродукты будут только через собственные каналы. С учетом размеров розничного бизнеса ОЗОН Банка и числа частных клиентов до конца года управляющая компания сможет привлечь 10–50 млрд рублей в розничные ПИФы.

🔹 Охота на зарплаты «в конвертах» в России набирает обороты: только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников, что на 20% больше, чем год назад, сообщают «Известия». Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей «мимо кассы». Для государства это миллиарды недополученных денег, для бизнеса — соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода, а для самих сотрудников — игра в рулетку без больничных, отпусков и нормальной пенсии. Но россияне все равно идут на такие условия: одни — ради зарплаты побольше, другие — чтобы скрыть реальные доходы, например, от алиментов.

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