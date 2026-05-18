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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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Россияне повысили уровень финансовой культуры, мужчины стали чаще оформлять декретный отпуск. Обзор Банки.ру

Дайджест деловых СМИ.

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🔹 Индекс цифровой финансовой культуры за 2025 год вырос на 2,2 п. п., до 44,5, рассказывают «Ведомости». Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. Исследование показало, что россиян с продвинутым уровнем цифровой финансовой культуры за прошедший год стало больше — их доля увеличилась на 3,5 п. п., до 19,9%. Одновременно число граждан с низким и базовым уровнями сократилось — на 2,4 п. п. (до 15,8%) и на 1,1 п. п. (до 64,3%) соответственно. Рост индекса напрямую отражается в повседневных финансовых решениях: за последний год россияне чаще открывали вклады и накопительные счета.

🔹 Билайн обновил софт ядра сети в рамках подготовки ее к запуску 5G, обращает внимание Forbes. Оператор начал тестировать, насколько корректно работают различные типы смартфонов с обновленным ядром сети. В дальнейшем «Вымпелком» планирует запустить 5G на действующих частотах, а после и на выделенных для этого диапазонах. Скорее всего, это будет происходить в режиме технологической нейтральности, то есть 5G будет запущен на частотах LTE, отмечают эксперты. Однако на данный момент разрешения использовать 4G для 5G нет.

🔹 Решение Арбитражного суда Москвы в пользу Банка России по делу о заморозке порядка 200 млрд евро в европейском депозитарии Euroclear, хотя и выглядит пока слабо реализуемым, на деле является очередным необходимым шагом на длинном бюрократическом пути, пишут «Известия». Как полагают юристы, в ближайшие год-полтора дело будет стоять на месте: ответчик начнет подавать апелляции в суды разных инстанций в РФ, но их позиция, скорее всего, не изменится. И лишь затем ЦБ РФ сможет пойти в другие юрисдикции. Причем в ЕС наши требования вряд ли удовлетворят, поэтому нужно будет рассматривать другие страны — например, Гонконг или ОАЭ. Однако и там доказать свою правоту будет сложно.

🔹 Каждый седьмой декретный отпуск по уходу за ребенком в РФ оформляется на мужчин, рассказывает «Коммерсант» со ссылкой на данные Социального фонда. В последние два года число таких декретов выросло почти в восемь раз — с 30 тысяч в 2023-м до 226 тысяч в 2025 году. Такой бурный рост показателя в первую очередь объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать их, даже продолжая работать, что и подталкивает пары оформлять декретный отпуск на того, кто получает больше.

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Лидия Новикова
Автор новостного контента Банки.ру
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