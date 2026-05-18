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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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Кому положена пенсия в 170 тысяч рублей, ставки по вкладам продолжают падать. Главное за день

Кому положена пенсия в 170 тысяч рублей, ставки по вкладам продолжают падать. Главное за день.

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🔹 Названа профессия с пенсией более 170 тысяч рублей.

🔹 Рубль все крепче: сможет ли он преодолеть рубеж в 70 рублей за доллар.

🔹 Россияне стали носить с собой больше наличных.

🔹 В Россию вернулась инфляция: как отреагирует Банк России.

🔹 «Для пенсионера это реальная помощь»: кто имеет право на компенсацию по старым вкладам.

🔹 Снижение средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков продолжается.

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Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
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