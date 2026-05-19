Эксперт рассказала, как компенсировать потерю стоимости авто после ДТП

После дорожно-транспортного происшествия автомобиль почти всегда теряет часть своей рыночной стоимости. Руководитель расчетно-экспертного отдела управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхование» Юлия Кростылева рассказала, как в таком случае получить компенсацию.

Даже качественный ремонт после ДТП не позволяет полностью восстановить прежнюю цену машины, поскольку информация об аварии сохраняется в базах данных и доступна потенциальным покупателям. В результате автомобиль становится менее ликвидным, а его стоимость на вторичном рынке снижается.

В российской практике это называется утратой товарной стоимости (УТС) и признается реальным имущественным ущербом, который может быть компенсирован. Как отмечает Юлия Кростылева, при соблюдении установленных условий УТС можно возместить по ОСАГО, если водитель не является виновником аварии. Полис ОСАГО покрывает расходы на восстановление автомобиля, а также, при наличии оснований, компенсирует снижение его рыночной стоимости.

Эксперт обращает внимание, что компенсация УТС выплачивается при соблюдении ряда критериев. Как правило, учитывается возраст автомобиля (до пяти лет для легковых авто и до 2,5 года для такси), отсутствие ранее произведенных выплат по аналогичным случаям, а также техническое состояние кузова (на поврежденных элементах не должно быть следов повреждений от предыдущих событий, а также эксплуатационных дефектов и коррозии). Если автомобиль признан конструктивно погибшим, УТС не рассчитывается отдельно.

Возмещение УТС осуществляется после подачи заявления в страховую компанию. Выплата входит в общий лимит ответственности по ОСАГО — 400 тысяч рублей.

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