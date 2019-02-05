Обслуживание карты Тип карты

American Express Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы Другое программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые обмениваются на вознаграждения из каталога программы: 1 балл за каждые 40 руб. Выпуск и годовое обслуживание 2 990 ₽ со 2-го года: 0 / 2 990 руб. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий год более 600 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 2,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2,9%, мин. 290 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9%, мин. 290 руб. (0% за рубежом) Снятие наличных в ПВН других банков 2,9%, мин. 290 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

неустойка за пропуск платежа - 1 500 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

карта Priority Pass, консьерж-сервис- бесплатно;

скидки до 30% по программе American Express Selects, Taste от American Express Invites, на туристическом портале travel.rsb.ru;

специальные предложения в отелях в каталоге The Vacation Collection;

страхование и помощь в путешествиях Условия кредитования Размер кредитного лимита до 600 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется паспорт и дополнительный документ: действующий загранпаспорт, СНИЛС, водительское или пенсионное удостоверение Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно бесплатное обслуживание со 2-го года;

бесплатные страховые услуги на время путешествий, карта Priority Pass, консьерж-сервис;

подтверждение дохода не требуется Минусы льготный период только на покупки;

банк не раскрывает максимальную ставку;

существенные санкции за пропуск платежа Дата актуализации 05.02.2019 10:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.