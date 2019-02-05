Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
American Express Gold
American Express Gold Card — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 2 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- American Express Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- Другое
программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые обмениваются на вознаграждения из каталога программы:
- 1 балл за каждые 40 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
2 990 ₽
со 2-го года: 0 / 2 990 руб.
плата не взимается при сумме покупок за предыдущий год более 600 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9%, мин. 290 руб. (0% за рубежом)
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9%, мин. 290 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- неустойка за пропуск платежа - 1 500 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- карта Priority Pass, консьерж-сервис- бесплатно;
- скидки до 30% по программе American Express Selects, Taste от American Express Invites, на туристическом портале travel.rsb.ru;
- специальные предложения в отелях в каталоге The Vacation Collection;
- страхование и помощь в путешествиях
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
паспорт и дополнительный документ: действующий загранпаспорт, СНИЛС, водительское или пенсионное удостоверение
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание со 2-го года;
- бесплатные страховые услуги на время путешествий, карта Priority Pass, консьерж-сервис;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- льготный период только на покупки;
- банк не раскрывает максимальную ставку;
- существенные санкции за пропуск платежа
Дата актуализации
05.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «American Express Gold» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48