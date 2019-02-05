Вход
Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

American Express Gold

American Express Gold Card — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 2 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Другое

программа Membership Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые обмениваются на вознаграждения из каталога программы:

  • 1 балл за каждые 40 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
2 990 ₽

со 2-го года: 0 / 2 990 руб.

плата не взимается при сумме покупок за предыдущий год более 600 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9%, мин. 290 руб. (0% за рубежом)

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9%, мин. 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • неустойка за пропуск платежа - 1 500 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • карта Priority Pass, консьерж-сервис- бесплатно;
  • скидки до 30% по программе American Express Selects, Taste от American Express Invites, на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • специальные предложения в отелях в каталоге The Vacation Collection;
  • страхование и помощь в путешествиях
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

паспорт и дополнительный документ: действующий загранпаспорт, СНИЛС, водительское или пенсионное удостоверение

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание со 2-го года;
  • бесплатные страховые услуги на время путешествий, карта Priority Pass, консьерж-сервис;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • банк не раскрывает максимальную ставку;
  • существенные санкции за пропуск платежа
Дата актуализации
05.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «American Express Gold» в 85 городах России
103 399
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 748-07-48