Зарплатный
ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 4,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
61 ₽
Ставка
4,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 150 дней
|от 15 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|4,75
|4,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
Вклад предназначен для зарплатных клиентов банка. Открывается через систему интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 35 городах России
12 529
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба
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