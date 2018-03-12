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Зарплатный

ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 4,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
61
Ставка
4,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 150 дней
от 15 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 4,75 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия

Вклад предназначен для зарплатных клиентов банка. Открывается через систему интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 35 городах России
12 529
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 33 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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