Премиальный (в иностранной валюте)
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,40%
Сумма
от 20 000 $
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 460 $
Ставка
2,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|370 дней
|от 20 000 $
|2,1
|от 100 000 $
|2,4
|370 дней
|от 20 000 €
|0,75
|от 100 000 €
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
150 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не более 20% от суммы вклада на начало месяца
- Минимальный неснижаемый остаток
- процент от текущей суммы вклада: 80%
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 181-го дня - по ставке 0,5% годовых в долларах США, 0,25% годовых в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный (в иностранной валюте)» в 16 городах России
1 687
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
-
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
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