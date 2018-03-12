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Premium Комфорт

Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
293 391
Ставка
5,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
181 день 366 дней
от 2 500 000 ₽ 5,2 5,5
от 5 000 000 ₽ 5,6 5,7
181 день 366 дней
от 50 000 $ 0,4 0,75
от 100 000 $ 0,5 0,8
181 день 366 дней
от 50 000 € 0,15 0,2
от 100 000 € 0,2 0,25
181 день 366 дней
от 50 000 £ 0,15 0,4
181 день 366 дней
от 50 000 CHF 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию клиента выпускается карта Visa Platinum или MasterCard Platinum, Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или M asterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открыть вклад в фунтах стерлингов и швейцарских франках можно только в Головном офисе банка.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока депозита
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток составляет: 2,5 млн или 5 млн в рублях, 50 тыс. или 100 тыс. в долларах/евро, 35 тыс. в фунтах стерлингов/швейцарских франках
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Premium Комфорт» в 10 городах России
2 865
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

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