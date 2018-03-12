Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по желанию клиента выпускается карта Visa Platinum или MasterCard Platinum, Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или M asterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия

Капитализация

ежемесячно по выбору клиента

Специальный вклад

нет

Особые условия

Открыть вклад в фунтах стерлингов и швейцарских франках можно только в Головном офисе банка.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 календарных дней до окончания срока депозита

Частичное снятие

возможно неснижаемый остаток составляет: 2,5 млн или 5 млн в рублях, 50 тыс. или 100 тыс. в долларах/евро, 35 тыс. в фунтах стерлингов/швейцарских франках

Досрочное расторжение

на льготных условиях по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

05.03.2018 11:39