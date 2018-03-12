Premium Комфорт
Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
293 391 ₽
Ставка
5,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
|181 день
|366 дней
|от 2 500 000 ₽
|5,2
|5,5
|от 5 000 000 ₽
|5,6
|5,7
|181 день
|366 дней
|от 50 000 $
|0,4
|0,75
|от 100 000 $
|0,5
|0,8
|181 день
|366 дней
|от 50 000 €
|0,15
|0,2
|от 100 000 €
|0,2
|0,25
|181 день
|366 дней
|от 50 000 £
|0,15
|0,4
|181 день
|366 дней
|от 50 000 CHF
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию клиента выпускается карта Visa Platinum или MasterCard Platinum, Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или M asterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открыть вклад в фунтах стерлингов и швейцарских франках можно только в Головном офисе банка.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 календарных дней до окончания срока депозита
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток составляет: 2,5 млн или 5 млн в рублях, 50 тыс. или 100 тыс. в долларах/евро, 35 тыс. в фунтах стерлингов/швейцарских франках
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Premium Комфорт» в 10 городах России
2 865
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
Специальные предложения
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