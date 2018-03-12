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Premium Рост

Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
964 786
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 5 000 000 ₽ 5,9 6,3 6,1
от 30 000 000 ₽ 6,1 6,4 6,3
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 100 000 $ 0,8 1,15 1,35
от 500 000 $ 0,85 1,25 1,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 100 000 € 0,1 0,3 0,35
от 500 000 € 0,15 0,35 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию клиента выпускается карта Visa Platinum или M asterCard Platinum, Visa Gold или M asterCard Gold, Visa Classic или M asterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Premium Рост» в 10 городах России
2 540
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

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