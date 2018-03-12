при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или евро, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или MasterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия