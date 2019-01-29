Справка Banki.ru

Банк начал фактическую деятельность еще в мае 1990 года, когда был организован Мордовский филиал АКБ «Финист Банк». Учредителями банка выступили 14 юридических лиц, в их числе Фонд имущества Мордовской СССР, совместное предприятие СССР и Финляндии «Тайкмосспорт», АО «Мордоввтормет», Саранское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, АОЗТ «АгроМордовия», НПО «Альянс» и др. В ноябре 1993 года ЦБ РФ зарегистрировал паевой Актив Банк. В 1998 году кредитная организация была акционирована. В конце 1990-х годов к Актив Банку было присоединено небольшое ТОО «Лисмакомбанк». В октябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

В настоящее время, по данным раскрываемой отчетности (на 5 марта 2018 года), основными акционерами Актив Банка выступают председатель его совета директоров и президент АО «Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» Александр Меркушкин (29,20%); Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (26,08%, учредителями фонда являются семь физических лиц), членом правления которого является Александр Меркушкин; АО «Агрофирма «Октябрьская» (19,01%, подконтрольна ее гендиректору и бывшему члену совета директоров ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Ивану Андину и его семье); группа связанных акционеров в лице Егора Фирстова, Николая Салмова, Александра Атласова, Валентины Андрюшкиной, ООО «Ромодановосахар», ООО «Мапо-Транс» и др. (8,14%); Татьяна Климаева (7,83%); ОАО Консервный завод «Саранский» (4,40%); Раиса Тутуркина (3,65%); член правления банка Петр Данилин (0,04%). Оставшиеся 1,66% акций распределены между миноритариями — пятью юридическими и тремя физическими лицами.

Головной офис банка расположен в Саранске, сеть продаж на 1 января 2018 года насчитывала 22 структурных подразделения (один кредитно-кассовый офис в Саранске, 18 офисов в Мордовии и три в Ульяновской области). Банк обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов, которым предлагает услуги кредитования (в том числе с февраля 2018 года банк возобновил автокредитование), валютное обслуживание, зарплатные проекты, сейфовые ячейки, депозиты, ценные бумаги, факторинг, подсистему «Интернет-клиент», прием платежей от физлиц, денежные переводы по системам Contact, Western Union и «Золотая Корона». В 2014 году банк присоединился к платежной системе HandyBank. Клиентам-пенсионерам предоставляется возможность перечисления пенсий и других денежных выплат Пенсионным фондом по Республике Мордовия на счета пенсионеров в банке.

На начало 2018 года держателей банковских карт различных платежных систем обслуживают 52 терминала Банка: 15 банкоматов, десять пунктов выдачи наличных денежных средств (ПВН), 27 электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях. Также клиентов банка обслуживают 36 платежных терминалов самообслуживания. Банк предоставляет частным и корпоративным клиентам банковские карты международных платежных систем MasterCard и Visa, а также российской системы «Мир». По состоянию на 1 января 2018 года в банке обслуживалось 6 532 карты платежных систем MasterCard, Visa и «Мир» (годом ранее — 5 673 карты), эмитированных банком. На начало 2018 года в рамках зарплатного проекта в банке обслуживались сотрудники 112 организаций Республики Мордовия и г. Саранск. К системам дистанционного банковского обслуживания «Мобильные платежи» и «HandyBank» были подключены соответственно 311 и 335 клиентов. Среднесписочная численность сотрудников банка за 2017 год, как и годом ранее, составила почти 200 человек.

Основной круг заемщиков банка — это ведущие строительные, промышленные и автотранспортные предприятия, а также предприятия торговли и сельского хозяйства с преобладанием субъектов малого предпринимательства. Кроме того, в портфеле банка присутствуют кредиты государственным и муниципальным организациям (17,1% от совокупного объема ссуд, по данным МСФО на 30 июня 2017 года). Основная часть ссуд выдана банком заемщикам из Республики Мордовия.

С марта 2017 года по март 2018 года нетто-активы банка увеличились в объеме на 4,5% — до 7,7 млрд рублей. В пассивах рост фондировался вкладами физлиц (+179,1 млн рублей). Кроме того, положительную динамику продемонстрировали средства юрлиц и собственный капитал (в совокупности +143,0 млн рублей). В активах основной рост показали средства, размещенные на депозитах в ЦБ (+310,8 млн рублей), кроме того, заметную относительную динамику продемонстрировали розничный кредитный портфель (+43,8%) и вложения в ценные бумаги (+28,1%). Помимо ресурсов от населения банк для наращивания депозитов в ЦБ использовал также и средства от погашения корпоративного кредитного портфеля (-249,4 млн рублей).

В составе пассивов 67,6% (почти 5,2 млрд рублей) формируют вклады физлиц; на средства предприятий и организаций приходится 8,1%, из них свыше 80% — остатки на расчетных счетах; оставшиеся пассивы представлены собственными средствами банка. За рассмотренный период объем капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, увеличился на 7,4%, достигнув отметки в 1,1 млрд рублей. Норматив общей достаточности капитала на начало марта 2018 года находился на избыточном уровне — 32,5% (при минимуме в 8%). Клиентская база небольшая, но со стабильной платежной динамикой — 2—3 млрд рублей по счетам юрлиц ежемесячно за последний год. Отраслевая структура корпоративных клиентских средств на начало 2018 года была сформирована такими сегментами, как производство, строительство, торговля и сельское хозяйство. Зависимость банка от средств физических лиц оценивается как очень высокая.

В структуре активов к отчетной дате 51% формировали депозиты в ЦБ. Кредитный портфель составлял примерно четверть от активов, на высоколиквидные остатки (средства в кассе и на корсчете в ЦБ) приходилось 4,3%, на портфель ценных бумаг (преимущественно облигации) — 3,2%. Основные средства и прочие активы составляли соответственно 9,2% и 6,3%.

Кредитный портфель за рассмотренный период сократился на 8,5% — до 2,0 млрд рублей. На текущий момент в составе портфеля 86,7% приходится на ссуды, выданные корпоративным клиентам, из-за которых и произошло снижение общего объема кредитов за последний год (розничный портфель продемонстрировал рост, хоть и не существенный в абсолютной динамике). Главным образом вследствие сокращения объема работающих ссуд доля просрочки в совокупном портфеле выросла за год с 6,1% до 8,4%. Уровень резервирования в последние годы крайне высокий — 30,6% на отчетную дату. Коэффициент покрытия портфеля залогом имущества несколько снизился, но по-прежнему превышает объем портфеля (107,4%).

К ссудам I категории качества на начало 2018 года было отнесено 16,2% ссудной задолженности (годом ранее — 21,2%), ко II категории — 36,1% (56,8%). При этом весьма заметно выросла совокупная доля ссуд, отнесенных к IV и V категориям (проблемные и безнадежные ссуды) — 24,7% ссудной задолженности (5,9% годом ранее), что отражается в том числе на высоком уровне резервирования кредитного портфеля на отчетную дату.

Доля кредитных рисков 32 крупнейших заемщиков находилась на уровне порядка 80% от кредитов и дебиторской задолженности за вычетом резервов на 30 июня 2017 года (на конец 2016 года — 50 заемщиков с долей в 84%).

Выданные МБК почти полностью представляют собой средства на депозите в Банке России. Еще в 2015 году банк отмечал, что на фоне растущих рисков всего банковского сектора кредитная организация перешла на более консервативную политику в области кредитования и со второй половины 2014 года прекратила выдавать межбанковские кредиты и приобретать векселя кредитных организаций. В особенности банк увеличил активность по размещению средств в ЦБ с конца 2016 года, и с данного периода ежемесячные обороты по размещению ликвидности в ЦБ регулярно превышают отметку в 20 млрд рублей.

По итогам 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 20,0 млн рублей (в 2016 году аналогичный показатель составил 55,5 млн рублей). За первые два месяца 2018 года банк заработал 4,6 млн рублей против прибыли в 26,0 млн рублей за январь — февраль 2017 года.

Среди трех кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Мордовия на 1 марта 2018 года, Актив Банк идет следующим после лидирующего в регионе КС Банка по таким показателям, как нетто-активы и объем обязательств перед населением. По объему капитала и чистой прибыли банк лидирует в регионе, по объему кредитного портфеля занимает третье место.

Совет директоров: Меркушкин Александр Иванович (председатель), Александр Андин, Иван Андин, Александр Атласов, Александр Зюзин, Меркушкин Александр Николаевич, Сергей Меркушкин, Николай Николаев, Иван Тычков.

Правление: Галина Буданова (председатель), Елена Полетаева, Петр Данилин, Ираида Савельева, Светлана Безбородова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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